2019-05-21

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف بالرياض والمدينة المنورة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص القانون، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، ووفروعها في منطقة المدينة المنورة.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. باحث قانوني- الشؤون القضائية والقانونية (المدينة المنورة).

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. باحث قانوني- الشؤون القضائية والقانونية (الرياض).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2019م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)