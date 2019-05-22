6 وظائف إدارية شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

2019-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع ومعارض إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. تنفيذي المبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض).

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. تنفيذي المبيعات (عدد وظيفتين/ الدمام).

. تنفيذي المبيعات (عدد وظيفتين/ جدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2019م؛ مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)