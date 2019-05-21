4 وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض

2019-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الاتصالات أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل تسويق أول.

. أخصائي المشتريات.

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. أخصائي الموارد البشرية.

. أخصائي التدقيق الداخلي.

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2019م.

وأشارت شركة الاتصالات إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (من هنا)