10 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مدينة سعود الطبية

2019-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي منسق مواد.

. مسؤول صرف مواد (عدد 5 وظائف).

. أمين مستودع.

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. سكرتير.

. طبيب مقيم- جراحة الصدر.

. طبيب التخدير.

وبيَّنت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2019م.

وأفادت المدينة الطبية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)