14 وظيفة شاغرة للرجال في كلية الجبيل الصناعية

2019-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. مدرب/ محاضر لتكنولوجيا الكيمياء الصناعية (للسعوديين).

. محاضر في مركز تدريب السلامة من الحرائق (للسعوديين).

. مدرب اللحام (للسعوديين).

. مساعد أستاذ في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.

. مساعد أستاذ في هندسة الأجهزة والتحكم.

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. مدرب في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية (للسعوديين).

. محاضر في تكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية (للسعوديين).

. أستاذ مساعد في تكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية.

. أستاذ مساعد في الرياضيات (عدد وظيفتين/ للسعوديين).

. محاضر في الرياضيات (عدد وظيفتين/ للسعوديين).

. مدرس رياضيات (عدد وظيفتين/ للسعوديين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)