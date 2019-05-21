6 وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة علم

2019-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار مشارك- الأداء.

. مستشار- أداء الشركات.

. خبير المعالجات الكيميائية والبيولوجية.

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. مهندس- قبل المبيعات.

. خبير ترميم وثائق.

. محلل تقني أول.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)