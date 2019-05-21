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2019-05-21 وظائف للجنسين في مطارات الرياض عبر برنامج تمهير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق ”هدف”، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من خلال برنامج التدريب على رأس المال ”تمهير”. وأوضحت أن الوظيفة متاحة لحاملي الشهادة الجامعية البكالوريوس في الاختصاصات الإدارية، وذلك للعمل في الشركة تحت مسمى وظيفي أخصائي استراتيجية الشركة. Advertisements وأشارت إلى أن التقديم متاح إلى الاكتفاء من العدد المطلوب. وأشارت شركة مطارات الرياض إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).









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