20 وظيفة شاغرة للسعوديات في طيران أديل

2019-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي- مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادات الثانوية العامة، ويفضل وجود خبرات سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)