شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في شركة نسما بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-20 #وظائف إدارية شاغرة في شركة نسما بمكة المكرمة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة نسما عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمكة المكرمة، بمسمى (مدير الموارد البشرية HR Manager). واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– مدير الموارد البشرية (HR Manager). الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة في شركة نسما بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.