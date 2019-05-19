10 وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019-05-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل التأمين المالي.

. مهندس إنتاج.

. أخصائي أول إدارة العقود.

. مشرف التخطيط والجدولة.

. مهندس ثاني صيانة- ميكانيكي.

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. أخصائي فني صيانة- الأجهزة.

. مهندس أجهزة.

. مهندس أول محلل أجهزة.

. مهندس أنظمة.

. مهندس تحسين.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)