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2019-05-19 وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في شركة المراعي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة المراعي المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . محلل دعم (للسعوديين): درجة البكالوريوس في مجال الأعمال التجارية. Advertisements . محلل توقعات الطلب: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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