- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة بترو رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة بترو رابغ
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بترو رابغ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مستشار النظافة الصناعية.
. مشغل وحدة التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
. مشرف مناوب البوليمر.
. مشرف مناوب المونومر.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2019م.
ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة بترو رابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.