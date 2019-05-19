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وظائف إدارية شاغرة بشركة جنرال إلكتريك في الدمام والرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت شركة جنرال إلكتريك عن حاجتها لموظفين باختصاصات إدارية، وذلك للعمل في “الدمام والرياض” وفقًا للمسميات التالية:
* الوظائف الشاغرة
Maintenance Engineer
Facility Engineering
Sr Software Engineer
Praktikant/Werkstudent Software Engineering (m/w)
Senior Software Engineer
DotNet/C# SW Entwicklungs Praktikum (w/m)
Staff Agile Transformer
Finance Specialist – Accounting Operations
Lead Engineer – Mechanical Component
Advanced Lead Engineer – Transient Performance & Operability
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي:هنا
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