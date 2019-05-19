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2019-05-19 وظائف إدارية شاغرة بشركة جنرال إلكتريك في الدمام والرياض متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت شركة جنرال إلكتريك عن حاجتها لموظفين باختصاصات إدارية، وذلك للعمل في “الدمام والرياض” وفقًا للمسميات التالية: Advertisements * الوظائف الشاغرة Maintenance Engineer

Facility Engineering

Sr Software Engineer

Praktikant/Werkstudent Software Engineering (m/w)

Senior Software Engineer

DotNet/C# SW Entwicklungs Praktikum (w/m)

Staff Agile Transformer

Finance Specialist – Accounting Operations

Lead Engineer – Mechanical Component

Advanced Lead Engineer – Transient Performance & Operability ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي:هنا









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