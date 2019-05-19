وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين في التدريب التقني

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم في مسابقة الوظائف الإدارية والفنية للرجال والنساء لسد احتياج المؤسسة والكليات في مختلف مناطق المملكة حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف الرجالية:

– مدقق شؤون موظفين (مقر المؤسسة بالرياض)

– محاسب مساعد (مقر المؤسسة بالرياض)

– فني أجهزة حاسب وشبكات (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

– مساعد إداري (مقر المؤسسة بالرياض)

– مسجل طلبة (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

– أمين مستودع (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

– أمين صندوق (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

الوظائف النسائية:

– محقق إداري مساعد (إدارة التدريب التقني بالرياض)

– فني أجهزة حاسب وشبكات (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

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– سكرتير (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– كاتب شؤون موظفين (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– مسجل طلبة (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– كاتب حسابات (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– أمين مستودع (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– أمين صندوق (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

ومن ضمن الشروط العامة: قبول الطلبات على الوظائف اعتباراً من بداية دوام يوم الأحد الموافق 14 / 09/ 1440ه وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18 /09/ 1440هـ.

التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلا من واقع المؤهلات والخبرات (واللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة ) .

يشترط أن يكون المتقدم غير موظفين حكوميين ، ويمكن لمن يشـغلون وظيفة على بند الأجور أو المستخدم التقديم على المسابقة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سـوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً وعليهم طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقهم الرسمية عند المقابلة.

وللاستفسار التواصل مع البريد الإلكتروني : [email protected] .

للتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا) وذلك اعتباراً من الأحد 1440/9/14هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1440/9/18هـ.