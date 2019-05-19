شكرا لقرائتكم شركة الشايع الدولية توفر وظائف للرجال للعمل في ستاربكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-19 شركة الشايع الدولية توفر وظائف للرجال للعمل في ستاربكس متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت شركة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل لدى الشركة في (ستاربكس) بالمنطقة الشرقية (الدمام، والخبر)، بمسمى (مُحضر قهوة). واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مُحضر قهوة. Advertisements أماكن العمل:

– لدى (ستاربكس) بالدمام.

– لدى (ستاربكس) بالخبر. الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

3- اللباقة و حسن المظهر. المميزات:

– الراتب (4500 ريال سعودي).

– تأمين للموظف و أسرته.

– عمولات ربع سنوية.

– تأمين طبي.

– بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية للشركة. طريقة التقديم:

– للتقديم يرجى إرسال السيره الذاتية على البريد الإلكتروني بعنوان (SBX EP):

[email protected]









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الشايع الدولية توفر وظائف للرجال للعمل في ستاربكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.