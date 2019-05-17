9 وظائف شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز بالرياض والطائف

2019-05-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف أول ميكانيكي- التايفون (الطائف).

. مشرف فني خلية التدريب- التايفون (الطائف).

. مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

. مشرف أول إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

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. فني خلية التدريب- التايفون (الطائف).

. مدير الهندسة- التصنيع (الرياض).

. مدير الهندسة- الأنظمة العامة (الرياض).

. قائد فريق التوريد- الأداء والامتثال (الطائف).

. مدير مشروع التصنيع المحلي (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)