وظائف إدارية شاغرة في الزامل القابضة بالشرقية

2019-05-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المبيعات- مسحوق الطلاء (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

. مسؤول التعلم والتطوير (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، علم النفس الصناعي)، والمجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

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. مندوب مبيعات- مسحوق الطلاء (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).