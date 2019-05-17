غرفة الرياض تطرح 191 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2019-05-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (191) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– فندق حياة ريجينسي العليا.

– شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة.

– شركة الماكولات السريعة (البيك).

– شركة الشمس والرمال الرياضية.

– شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير.

. موظف إنتاج- مقدم طعام.

. حارس أمن.

. محاسب.

. منسق مستودعات.

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. منسق مشتريات.

. موظف ططاقم خدمة.

. بائع.

. موظفة خدمة عملاء مكاتب أمامية.

. موظفة خدمة عملاء مراكز الاتصال.

. منسقة مبيعات حفلات.

. مديرة التدريب والتطوير.

. حارسة أمن.

. بائعة.

. فنية خط إنتاج.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).