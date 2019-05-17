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وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “كابتن توصيل طلبات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في المدن التالية: “حائل، وينبع، وسكاكا، والأحساء”.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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