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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. رئيس قسم- التدريب الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي ثالث- الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
. أخصائي ثاني- التطوير الأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.
. مشرف- تشغيل العمليات: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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