وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

2019-05-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس قسم محاسبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

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. مشغل أول وحدة التحكم- مجمع الديزل/ التكسير الهيدروليكي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).