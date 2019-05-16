وظائف قيادية وإدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2019-05-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم إدارة المنتجات الإقليمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مدير قسم جودة التجوال (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات)، ويفضل درجة الماجستير.

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. أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الهندسة الصناعية، التسويق الرقمي).

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).