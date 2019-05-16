وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي في 3 مدن

2019-05-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في كل من شرورة، ومرات، والقويعية.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول شبكات الاتصال (للرجال/ الرياض).

. ممثلة خدمات مبيعات (للرجال/ فرع شرورة).

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. ممثلة خدمات مبيعات (للرجال/ فرع مرات).

. ممثلة خدمات مبيعات (للنساء/ فرع القويعية).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).