2019-05-16

وظائف شاغرة بعدة مجالات في شركة علم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُطور أعمال / مُستشار تطوير أعمال، ومُدير الصناديق المؤسسية لرأس المال المخاطر.

واشترطت درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال تقنية المعلومات، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تطوير الأعمال.

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ومُدير الصناديق المؤسسية لرأس المال المخاطر (Corporate Venture Capital Manager):

– بدرجة بكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

1- مطور أعمال / مستشار تطوير أعمال (Business Developer – Business Development Consultant):هنا.

2- مُدير الصناديق المؤسسية لرأس المال المخاطر (Corporate Venture Capital Manager):هنـا.