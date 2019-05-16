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وظائف شاغرة بعدة مجالات في شركة علم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُطور أعمال / مُستشار تطوير أعمال، ومُدير الصناديق المؤسسية لرأس المال المخاطر.
واشترطت درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال تقنية المعلومات، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تطوير الأعمال.
ومُدير الصناديق المؤسسية لرأس المال المخاطر (Corporate Venture Capital Manager):
– بدرجة بكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
1- مطور أعمال / مستشار تطوير أعمال (Business Developer – Business Development Consultant):هنا.
2- مُدير الصناديق المؤسسية لرأس المال المخاطر (Corporate Venture Capital Manager):هنـا.
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