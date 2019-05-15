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9 وظائف شاغرة في شركة الأهلي إسناد بالدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الأهلي إسناد- المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي- التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (9) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ممثل/ مندوب مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو أقل، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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