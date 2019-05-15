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2019-05-15 14 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري مساعد التخدير (عدد وظيفتين/ الرياض). . كاتب جناح (عدد وظيفتين/ الرياض). . أخصائي علاج تنفسي (الرياض). . منسق مراقبة الجودة (الرياض). . مهندس معماري أول (الرياض). . مشرف- مراقبة الممتلكات الثابتة (الرياض). Advertisements . عامل نظافة (الرياض). . استشاري مساعد- الرعاية المركزة (الرياض). . سكرتير أول (الرياض). . سكرتير ثانٍ (الرياض). . استشاري مساعد- طب الأورام (جدة). . استشاري مساعد- علاج الأورام الإشعاعي (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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