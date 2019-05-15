وظائف نسائية شاغرة لدى شركة النهدي بجدة والجبيل

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محضرة طلبات- المستودعات (جدة).

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. مساعدة صيدلي (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).