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وظائف شاغرة في مصرف الراجحي بالرياض وحائل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وحائل.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات (الرياض).
. مدير علاقة (فرع حائل).
. مدير علاقة (فروع الرياض).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يونيو 2019م.
وأفادت إدارة المصرف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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