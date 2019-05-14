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وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة المراعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير المبيعات الإقليمي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
. مراقب عمال ورشة عمل- الزراعة (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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