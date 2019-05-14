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وظائف شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي بالرياض والدوادمي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، والدوادمي.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف تسليم الروبوتات (الرياض).
. ممثلة خدمات مبيعات (فروع شرق الرياض).
. ممثلة خدمات مبيعات (الدوادمي).
. ممثلة خدمات مبيعات (فروع شمال الرياض).
. ممثلة خدمات مبيعات (فروع جنوب الرياض).
. ممثلة خدمات مبيعات (فروع غرب الرياض).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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