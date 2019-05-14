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2019-05-14 7 وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والدمام متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . محلل تجاري أول (الرياض). . محلل أول أعمال الموارد البشرية (الرياض). . محلل أعمال الموارد البشرية (الدمام). Advertisements . أخصائي أول الرواتب وإجمالي المكافآت (عدد وظيفتين/ الرياض). . أخصائي تجاري (الرياض). . محلل عمليات الموارد البشرية المركزية (الرياض). وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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