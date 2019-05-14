18 وظيفة شاغرة للجنسين في طيران أديل بالرياض وجدة

2019-05-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مركز مراقبة الصيانة (جدة).

. مخطط مركز مراقبة الصيانة (للسعوديين/ جدة).

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. رئيس المشتريات (للسعوديين والسعوديات/ جدة).

. مضيف جوي- مقصورة (عدد 15 وظيفة للسعوديين/ الرياض، وجدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 14 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)