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2019-05-14 وظائف مدرسي لغة صينية وعربية شاغرة للجنسين بجامعة الطائف متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جامعة الطائف، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظائف (مدرس لغة) بسعوديين فقط؛ وذلك لتدريس اللغة الصينية (ذكور وإناث)، وكذلك لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها (ذكور فقط)، بالمستويين السادس والخامس، لحملة درجة الماجستير والبكالوريوس. Advertisements وأوضحت الجامعة، أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 10 رمضان، ويستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا) ولمعرفة المستندات المطلوبة وشروط الوظائف، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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