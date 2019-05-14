وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف صحية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (مُشرف الأحياء الدقيقة، وأخصائي بصريات)، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُشرف الأحياء الدقيقة (Microbiology Supervisor):

– درجة البكالوريوس في التقنية الطبية أو علوم المختبرات من جامعة مُعتمدة.

– درجة الماجستير في التقنية الطبية أو علوم المختبرات أو علم الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة، ثلاث سنوات منها في وظائف عُليا.

– ترخيص سارٍ المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

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2- أخصائي بصريات – مصوّر عيون ثالث (Optometry Specialist – Ophthalmic Photographer III):

– درجة البكالوريوس في البصريات أو أي تخصص آخر ذات صلة من جامعة مُعتمدة مع خبرة لا تقل عن سنة في العمل كأخصائي بصريات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي): اضغط هنا