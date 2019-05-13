شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-13 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس بالرياض متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: . مشرف صيانة مستودع ومعدات الورش. . مشرف صيانة الاتصالات. Advertisements . نائب مدير الاتصالات- مشروع مترو الرياض. . مشرف صيانة منصة الفحص. وأوضحت شركة سيمينس أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2019م. وأفادت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.