وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة موبايلي

2019-05-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي المنتجات الثابتة: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

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. أخصائي تشغيل وصيانة المنشآت (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م.

وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)