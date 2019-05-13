وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

2019-05-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد” للسعوديين من الجنسين، للعمل بكليات الجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

– أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها متوافقًا، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

– أن يكون المعدل في المراحل الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) لا يقل عن جيد جدًّا للجامعات التي تمنح تقدير.

– يُفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.

– ألا يتجاوز العمر (45) عامًا عند التقديم.

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– يُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:

. صورة من الهوية الوطنية.

. السيرة الذاتية.

. صورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

. صورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 رمضان 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م، ويستمر إلى يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م.

ولمعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)