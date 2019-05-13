وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2019-05-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي إدارة جودة ثاني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة الجودة، التعليم الطبي، العلوم الصحية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

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. مترجم ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأدب الإنجليزي، الترجمة، مترجم لغة)، أو ما يعادلها.

. أخصائي علاقات عامة: درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 8 رمضان 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 رمضان 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)