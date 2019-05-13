شركة بنده للتجزئة توفر وظائف لذوي الخبرة في جدة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة مالية لذوي الخبرة العالية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير أول – التخطيط المالي Senior Manager – Financial Planning)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير أول – التخطيط المالي (Senior Manager – Financial Planning).

Advertisements

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال.

3- شهادات مهنية في مجال المالية مثل (ACCA – CPA – CFA).

4- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تطوير الأعمال والتحليل المالي (يفضّل أن يكون ذلك في قطاع التجزئة).

5- إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/05/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

اضغط هنا