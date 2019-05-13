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شركة بنده للتجزئة توفر وظائف لذوي الخبرة في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة مالية لذوي الخبرة العالية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير أول – التخطيط المالي Senior Manager – Financial Planning)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير أول – التخطيط المالي (Senior Manager – Financial Planning).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال.
3- شهادات مهنية في مجال المالية مثل (ACCA – CPA – CFA).
4- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تطوير الأعمال والتحليل المالي (يفضّل أن يكون ذلك في قطاع التجزئة).
5- إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/05/13م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:
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