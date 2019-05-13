الشؤون الصحية بالحرس الوطني توفر وظائف للجنسين بعدة مدن

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بعدة مدن بالمملكة (الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء)، للعمل في مجال الوظائف الصحية والإدارية والهندسية والحرفية، وبرامج تدريب منتهية بالتوظيف، واشترطت الشؤون أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

1- الرياض.

2- جدة.

3- المدينة المنورة.

4- الدمام.

5- الأحساء.

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الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

3- اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

4- اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

5- أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

6- اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

7- اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP حسب متطلب الوظيفة.

8- أن يكون لائقاً طبياً.

9- أن يكون المتقدم لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).

برامج منتهية بالتوظيف:

1- أخصائي تخاطب 2.

2- صحة الأسنان.

3- منسق أبحاث 3.

4- أخصائي مختبر أبحاث.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1440/09/08هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا