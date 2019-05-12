وظائف شاغرة للرجال والنساء في شركة المراعي

2019-05-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة المراعي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف تسويق (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

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. مشرف أول الموارد البشرية (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الموارد البشرية).

وأوضحت شركة المراعي أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)