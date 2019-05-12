وظائف شاغرة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية توفر وظيفة قانونية شاغرة، للعمل بمسمى (مسؤول قانوني) بالمؤسسة بمكة المكرمة لدى إدارة الشؤون القانونية.

واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:

– مسؤول قانوني.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (قانون، قانون دولي، شريعة أو دراسات قضائية وأنظمة مع وجود في المجال القانوني، ويفضّل القانون التجاري لا تقل عن أربع سنوات).

3- أن تكون لديه الخبرة باستخدام الحاسب الآلي.

4- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الماجستير وأربع سنوات لحملة البكالوريوس (ويفضّل أن يكون المتقدم ملماً بشؤون الحج والحجاج القانونية والقوانين في الدول العربية).

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/09/07هـ وينتهي بتاريخ 1440/09/15هـ.

طريقة التقديم:

– تقديم السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات المطلوبة خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– إدارة الشؤون الإدارية بمقر المؤسسة بمكة المكرمة – أم الجود – طريق مكة جدة القديم – مقابل المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة (مبنى برج مطوفي العرب).