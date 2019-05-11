وظيفة إدارية شاغرة لدى مجموعة النقل البحري

2019-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى “محلل معالجة الفواتير والتحصيل”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)