وظائف شاغرة لدى شركة معادن بالرياض ورأس الخير

2019-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ورأس الخير الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث- الأمن السيبراني (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، أمن المعلومات).

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. أخصائي- مصنع (رأس الخير): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. فني صيانة- مصهر (رأس الخير): شهادة الدبلوم في تخصص كهرباء.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)