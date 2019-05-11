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وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم فأعلى، بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. رئيس الطهاة.
. موظف الاستقبال.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)
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