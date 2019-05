وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة سيمبلكس برواتب تصل إلى 7000 جنيه

أعلنت شركة سيمبلكس لتصنيع ماكينات CNC ، عن حاجتها لعدد من وظائف خالية، بمرتبات مجزية، ومكان العمل بمنطقة المرج بالمصنع – مؤسسة الزكاة

1- مهندس جودة

الوصف الوظيفي : Responsible of controlling production processes & testing CNC machines to ensure that they are produced according to a per-defined set of criteria

وتشترط الشركة في المهندس المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون خريج هندسة من قسم ميكاترونيكس، من ذكور فقط، ولديه خبرة من 0 إلى 2 سنوات، وحد أقصى للسن 35 سنة.

وحددت الشركة المرتب “2500” بالإضافة لباص أو بدل انتقال على حسب عنوان السكن، كما يوجد باص للقريبين من الدائري – وبدل انتقال للآخرين (200 جنيه)،بالإضافة إلى تأمينات، و9 ساعات عمل.

2- مهندس تدريب (Technical Trainer)

الوصف الوظيفي: Plan, design & deliver technical training sessions, webinars, workshops etc. in groups or individually.

وتشترط الشركة في المهندس المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون خريج هندسة من قسم انتاج ميكانيكي وتصميم، من ذكور فقط، ولديه خبرة من 0 إلى 2 سنوات، وحد أقصى للسن 35 سنة.

ويتراوح المرتب ما بين 2500 إلى 3000 حسب الخبرة بالإضافة لباص أو بدل انتقال على حسب عنوان السكن، يوجد باص للقريبين من الدائري – وبدل انتقال للآخرين (200 جنيه)، و تأمينات، والعمل من 9 صباحاً لـ 5ونصف مساءاً

3- رئيس قسم الجودة

الوصف الوظيفي: Involve in determining the quality standards & procedures

Liaise with engineers and others involved in production in order to create plans to improve product quality

Ensuring that manufacturing processes comply with standards at both national and international level

Responsible of controlling production processes & testing CNC machines to ensure that they are produced according to a per-defined set of criteria

وتشترط الشركة في المهندس المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون خريج هندسة من قسم ميكاترونيكس، من ذكور فقط، ولديه خبرة من 0 إلى 2 سنوات، وحد أقصى للسن 35 سنة.

ويحصل المهندس على راتب 4500 – 6000 بالإضافة لباص أو بدل انتقال على حسب عنوان السكن، ويوجد باص للقريبين من الدائري – وبدل انتقال للآخرين (200 جنيه)، وتأمينات، والعمل من 9 صباحاً لـ 5ونصف مساءاً.

4- رئيس قسم الصيانة

على أن يكون خريج هندسة قسم ميكاترونيكس، من الذكور فقط، ولديه خبرة من من 2- 4 سنوات خبرة، وحد أقصى للسن 31 سنة.

ويتراوح المرتب ما بين 5500 إلى 7000 و بدلات الانتقال والسفر، والعمل من 9 صباحاً لـ 5ونصف مساءاً.

5- مهندس صيانة

الوصف الوظيفي:Designing maintenance strategies for our CNC machines , procedures and methods

Carrying out routine scheduled maintenance work and responding to machine faults according to customers feedback

Diagnosing breakdown problems (mechanical , electrical or software )

وتشترط الشركة في المهندس المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون خريج هندسة من قسم ميكاترونيكس، من ذكور فقط، ولديه خبرة من 0 إلى 2 سنوات، وحد أقصى للسن 35 سنة.

و المرتب 2500 بالإضافة إلى بدلات الانتقال والسفر وتأمينات والعمل من 9 صباحاً لـ 5ونصف مساءاً.

6- مهندس تصنيع – Manufacturing & Workshop Engineer

الوصف الوظيفي:Managing and Following the process of manufacturing process including the welding, lathing & painting on a daily basis to make sure that it complies with the manufacturing and production plans.

Support the production department by providing all required material before starting the production process.

Sending a periodic report to the factory Manager indicating the status of each manufacturing process (welding, lathing & painting) and the status of each machine.

Adjust the manufacturing process to raise the efficiency rate of the products.

وتشترط الشركة أن يكون المتقدن للوظيفة مهندس خريج هندسة قسم تصنيع او قسم انتاج ميكانيكي وتصميم، من الذكور فقط، لديه خبرة من0 – 1 سنوات خبرة، حد أقصى للسن 30 سنة، المميزات راتب يتراوح ما بين 3000 – 4500 بالإضافة إلى بدل الانتقال، ويوجد تأمين اجتماعي، ويوجد باص للقريبين من الدائري – وبدل انتقال للآخرين (200 جنيه)، يوجد سكن لمغترب واحد فقط، والعمل من 9 صباحاً لـ 5ونصف مساءاً.

7- مشرف التسليمات

الوصف الوظيفي: مسئول عن قيادة الفريق المسئول عن إستقبال العملاء وتدريبهم عملياً على الماكينات وفحص الماكينات واختبارها قبل تسليمها ونقلها للعملاء وتركيبها وتشغيلها بعد النقل وجدولة اعمال القسم.

وتشترط الشركة في المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون خريج هندسة قسم تصنيع او قسم انتاج ميكانيكي وتصميم، من الذكور فقط، لديه خبرة من 1 – 3 سنوات خبرة، و حد أقصى للسن 35 سنة.

ويحصل على – مرتب 3000 بالإضافة لباص أو بدل انتقال على حسب عنوان السكن، ويوجد تأمين اجتماعي، ويوجد باص للقريبين من الدائري – وبدل انتقال للآخرين (200 جنيه)، ويوجد سكن لمغترب واحد فقط، والعمل من 9 صباحاً لـ 5ونصف مساءاً.

ويمكن التقديم لأي وظيفة بإرسال السيرة الذاتية على [email protected]

Subject: (المسمى الوظيفي + 188 )

مثال (رئيس قسم الصيانة + 188)