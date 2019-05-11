هنا موعد وآلية التقديم على وظائف الخدمة المدنية الجديدة

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون عن تفاصيل وظائف الخدمة المدنية التي تم الإعلان عنها أول أمس الخميس، ويبدأ التقديم فيها يوم غد الأحد.

وكانت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية قد دعت أول أمس الخميس الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

موعد التقديم على وظائف الخدمة المدنية:

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ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 07/ 09/ 1440هـ في تمام الساعة 9:00 ص وحتى يوم السبت الموافق 13/ 09/ 1440هـ في تمام الساعة 11:59م، وذلك عبر منظومة جدارة.

آلية التقديم على وظائف الخدمة المدنية من قبل المتقدمين:

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع ملاحظة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق أثناء عملية الترشيح. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بإعلان وظائف الخدمة المدنية والشروط والضوابط العامة:

خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس). خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير). الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. توفر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ ــه) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

إيضاحات عامة بشأن وظائف الخدمة المدنية:

هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعًا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ ــة) على نظام جدارة مسؤوليتها على (المتقدم/ ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. ستقوم وزارة الخدمة المدنية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت؛ لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.