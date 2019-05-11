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وظائف شاغرة للجنسين في شركة ولاء للتأمين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني “ولاء”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد وظيفتين إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين، على مسمى “مساعد الاكتتاب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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