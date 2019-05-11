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وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في البنك الإسلامي للتنمية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف إدارة الأداء والمواهب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، علم النفس التنظيمي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
. موظف المشتريات الإقليمي: درجة الماجستير في (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
. مدير- إدارة العلاقات: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، التسويق، الأعمال التجارية الدولية، أو التجارة).
وأوضحت إدارة البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 3 يونيو 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من خلال الرابط التالي: (هنا)
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