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2019-05-10 6 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض وحائل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي ثاني- الأمن (الرياض). . مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل). . مشغل ثالث (حائل). Advertisements . محلل أول- إدارة الأداء (الرياض). . مهندس ثالث- تميز العمليات (الرياض). . مشرف- مبيعات مناولة المواد (حائل). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2019م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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